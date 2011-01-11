Опасения продолжают удерживать инвесторов от покупки евро - эксперт

Евро немного вырос с 4-месячных минимумов против доллара США, но этот рост был достаточно сдержанным, так как растущие опасения по поводу суверенного долга еврозоны продолжают удерживать инвесторов от проведения покупок единой европейской валюты, отметили УНИАН в FOREX CLUB в Украине

По мнению аналитиков компании, таким образом, даже на фоне благоприятных экономических данных еврозоны, если такие, конечно, будут иметь место, позитивное воздействие, скорее всего, будет ограниченным.

Как считают аналитики, британский фунт, сейчас торгующийся с небольшим повышением против доллара, вероятно, будет торговаться в диапазоне против американской валюты, так как ожидается ухудшение отношения мировых инвесторов к риску. В то же время, пара может получать поддержку от сохраняющегося спроса на GBP/EUR.

В отсутствие важной экономической статистики на текущей неделе инвесторы будут с особым интересом следить за проведением аукционов по размещению облигаций Португалии, Испании и Италии.

Что касается технических уровней, то основные валютные пары, скорее всего, продолжат торговаться в тех же диапазонах, что и последние несколько дней на прошлой неделе, подчеркивают аналитики FOREX CLUB в Украине.

Аналитики отметили, что с началом новой торговой недели курс евро продолжил терять позиции по отношению к доллару США. Так, после открытия с гэпом вниз курс евро/доллара уже в ходе азиатской торговой сессии достиг нового 4-месячного минимума - 1.2871.

Как подчеркивают аналитики FOREX CLUB в Украине, неразрешенные долговые проблемы ряда стран еврозоны по-прежнему продолжают довлеть над европейской валютой. Хотя на этот раз внимание участников рынка, по большей мере, было сосредоточено на Португалии: на рынке появилась информация о том, что Германия и Франция призывают власти этой страны последовать примеру Ирландии и принять финансовую помощь со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда.

Напомним, давление на евро немного ослабло после заявления одного из заместителей главы Народного банка Китая в Гуанчжоу о том, что Китай намерен диверсифицировть свои валютные резервы и увеличить долю валют, отличных от доллара США. Некоторую поддержку курсу евро также оказало снижение рыночных процентных ставок по долговым обязательствам Португалии и Греции, что произошло на фоне спекуляций о том, что ЕЦБ приступил к активным покупкам этих бумаг. На этом фоне единая европейская валюта укрепилась выше 1,29 доллара США, а также вновь немного выросла против швейцарского франка.