Межбанк: открытие торгов - 7,9615/7,9705 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9615/7,9705 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2598/0,2602 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,2965/10,3105 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар врос – 1,2940/1,2942 долл./евро (понедельник, 10 января, - 1,2897/1,2899 долл./евро).

В понедельник, 10 января, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9590/7,9690.