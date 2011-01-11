«Фронт Змін» окажет бесплатную юрпомощь преследуемым участникам «налогового Майдана»

Партия «Фронт Змін» обещает оказать бесплатную юридическую помощь всем преследуемым участникам акций протеста против принятия Налогового кодекса.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

В сообщении сказано, что «Фронт Змін» не будет оставаться в стороне от беззаконных действий представителей государственной власти, направленных против социально сознательных граждан Украины. «Фронт Змін» гарантирует, что будет оказывать бесплатную юридическую помощь всем без исключения участникам манифестаций, направленных против принятия нового Налогового кодекса, в отношении которых будут (или уже были) незаконно возбуждены уголовные дела», – говорится в сообщении.

Партия «Фронт Змін» отмечает, что к моменту привлечения квалифицированных юристов к участию по отмеченным уголовным делам лица, которые вызываются следственными органами в милицию или прокуратуру с целью выяснения их причастности к «антиналоговым» митингам, имеют право требовать предоставления им письменного запроса о предоставлении информации, а также должным образом оформленной повестки в соответствующий орган.

Также в партии отмечают, что в соответствии со статьей 63 Конституции Украины, подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на защиту. Каждый арестованный или задержанный должен быть безотлагательно извещен о мотивах ареста или задержания, должен получить разъяснения его прав и предоставлена возможность с момента задержания защищать себя лично и пользоваться правовой помощью защитника (ст.29 Конституции Украины).

Кроме того, в соответствии со статьей 63 Конституции Украины, лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения, касающиеся его, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом. Следовательно, отмечает пресс-служба, лицо имеет право отказаться от предоставления каких-либо объяснений до момента появления адвоката. Кроме того, независимо от участия защитника, лицо имеет право не предоставлять каких-либо объяснений, касающихся его и близких родственников.

“Лица, участием которых в мирных акциях протеста против Налогового кодекса заинтересовались правоохранительные органы, могут обращаться по телефону 220-07-73 (на рецепции попросить переключить на юридический департамент), или писать по электронному адресу regions@frontzmin.org”, – говорится в сообщении.