Налоговая утвердила инструкцию о порядке начисления и погашения пени

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) утвердила инструкцию о порядке начисления и погашения пени по платежам, контролируемым ГНСУ.

Соответствующий приказ от 17 декабря 2010 года №953 (регистрация в Министерстве юстиции от 27 декабря 2010 года №1350/18645) размещен на официальном сайте ГНС.

Кроме того, данным приказом признается утратившим силу приказ Государственной налоговой администрации от 11 июня 2003 года №290 "Об утверждении Инструкции о порядке начисления и погашения пени по платежам, которые контролируются органами государственной налоговой службы".

Приказ вступает в силу со дня официально опубликования.