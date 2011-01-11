НБУ определил формы своего участия на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением от 31 декабря 2010 года №594 определил, в каких формах он будет осуществлять участие на межбанковском валютном рынке в I квартале 2011 года.

Об этом говорится в письме Нацбанка №13-420/92 от 10 января 2011 года, текстом которого располагает УНИАН.

Постановлением предусмотрено осуществление Нацбанком валютных интервенций по единому курсу, а также в форме валютных аукционов для сглаживания значительных колебаний обменного курса гривни «в соответствии с ситуацией на валютном рынке Украины».

В документе также говорится о возможности проведения интервенций согласно отдельному решению правления НБУ в случае возникновения срочной необходимости общегосударственного значения.

Как сообщалось, отрицательное сальдо интервенции НБУ на валютном рынке Украины в ноябре 2010 года составили 382,8 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).