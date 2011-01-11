Объем продажи валюты на межбанке 10 января составил 375,3 млн. долл.

Киев. 11 января. УНИАН. Объем продажи валюты на межбанковском рынке 10 января т.г., составил 375,3 млн. долл. (в эквиваленте), что на 44,7 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 145,3 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9580/7,9710 грн./долл., к 12:00 цены поднялись до 7,9670/7,9725 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9640/7,9730 грн./долл.

Рублевый рынок открылся на ТОМ’е котировками 0,2607/0,2612 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2610/0,2612 грн./рубль. К закрытию цены не изменились.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне – 1,2865/1,2935 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2575/10,2770 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,2800/10,2930 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне откатились к уровню 10,2625/10,2800 грн./евро.