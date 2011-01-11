Венгрия приостановила лицензию Emfesz на торговлю газом

Венгерское управление по энергетике (ВУЭ), регулирующее национальные энергетические вопросы, своим решением от 5 января приостановило лицензию компании Emfesz Kft (Венгрия), входящей в сферу интересов украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША, на торговлю природным газом на территории Венгрии.

Об этом говорится в сообщении ВУЭ, размещенном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, лицензия Emfesz приостановлена с 13 января 6.00 утра сроком на 90 дней.

Такое решение ВУЭ приняло в соответствии с постановлением правительства Венгрии.

В ближайшее время ВУЭ должно выбрать других поставщиков для обеспечения газом контрагентов Emfesz.

Трейдер Emfesz контролирует около 25% газового рынка Венгрии.

Напомним, 17 ноября 2010 г. Верховный суд Венгрии вынес окончательное решение, подтверждающее, что Венгерское управление по энергетике (ВУЭ), регулирующее национальные энергетические вопросы, действовало незаконно при одобрении мошеннической покупки компании Emfesz компанией RosGas за 1 доллар США в апреле 2009 года.

18 января 2010 г. Будапештский горсуд признал незаконным решение ВУЭ, которым была одобрена операция по продаже Emfesz.

В начале мая 2010 г. компания Group DF, которая принадлежит бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, заявила, что 100% акционерного капитала Emfesz Kft были незаконно переданы от кипрской компании Mabofi Holdings Limited компании RosGas AG.

28 апреля 2010 г. Emfesz заявила об изменении поставщика газа с компании RosUkrEnergo (45% принадлежит Д.ФИРТАШУ, 50% - российскому «Газпрому») на RosGas.

Тогда Emfesz сообщила, что RosGas является компанией, которая входит в сферу интересов «Газпрома».

«Газпром» после этого опроверг свое отношение к компании RosGas, прежнее название которой Ikron AG.

В мае 2010 г. суд кантона Цуг (Швейцария) запретил компании RosGas отчуждать акции Emfesz.