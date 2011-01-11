НБУ намерен сохранить норму о реструктуризации при оценке заемщика

Национальный банк Украины (НБУ) намерен сохранить норму, согласно которой факт реструктуризации не будет учитываться при оценке заемщика.

Об этом говорится в письме регулятора 40-511/66-334 от 10 января 2011 года, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, в письме указывается, что 31 декабря 2010 года правление Нацбанка приняло постановление №593, которым вносятся соответствующие изменения в Положение о порядке формирования и использования резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям банков. В частности, из Положения исключается абзац четвертый пункта 6.2 главы 6.

Это, как утверждает Нацбанк в своем письме, «предоставляет банкам право осуществлять расчет резерва для возмещения возможных потерь по кредитным операциям заемщиков, которые обеспечивают своевременное обслуживание долга, без учета факта реструктуризации (пролонгации)».

Нацбанк также сообщает, что постановление №593 еще не зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины. О факте регистрации будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, во время кризиса Нацбанк разрешил не учитывать до 1 января 2011 года факт реструктуризации при оценке заемщика. Это было предусмотрено постановлением НБУ №328 от 3 июня 2009 года «О мерах по обеспечению погашения кредитов». Циркуляром от 26 ноября 2010 года №513 упразднялось с 1 января 2011 года действие постановления №328.