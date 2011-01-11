Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 7,9660-7,9750 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9615/7,9705 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9630/7,9695 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 7,9660/7,9750 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2598/0,2602 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2600/0,2602 грн./рубль. К закрытию цены повысились до 0,2602/0,2604 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,6441 рубля за доллар (+0,1151).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне - 1,2915/1,2990 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2965/10,3105 грн./евро, к 12:00 цены понизились – 10,2955/10,3100 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх – 10,3265/10,3440 грн./евро.