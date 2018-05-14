Евро выживет? Несмотря на похоронный прогноз…

В преддверии Нового года СМИ, особенно российскими, в очередной раз раскручивалась информация о возможном развале еврозоны – отказе от единой европейской валюты рядом стран ЕС. И хотя эта тема не нова, нельзя сказать, что новости остались незамеченными.

Прародители слухов: не отказались, но затормозили

2010-ый в целом был одним из самых тяжелых кризисных периодов для евро. У долговой ямы выстроились Греция, Ирландия, Португалия, Испания, Италия и даже Бельгия. Причем с приходом кризиса все думали, что проблемы Европы несерьезные, но сейчас опасения за ее судьбу заставили основательно задуматься. При этом ряд европейских исследовательских институтов обнародовали прогноз вероятности распада еврозоны – ее оценили в 20-30%. Подбросила масла в огонь и публикация результатов опроса жителей Германии, проведенного Кельнским аналитическим центром YouGov-Institut.

Так, 49% респондентов выступают за возврат к немецкой марке. Противоположного мнения 41% опрошенных. 51% не удовлетворены евро как валютой, а 77% считают, что ввод евро снизил их благосостояние. Лишь 17% респондентов заявили, что получили выгоду от введения евровалюты. При этом в канун 2011-го Словакия намекнула, что может выйти из зоны евро и перейти на крону, если долговой кризис продолжит распространяться по Европе. Другими словами, Братислава не желает рассчитываться за долги других государств ЕС. Вспоминается и заявления Великобритании. Она официально отказалась от присоединения к евро до 2015 года и упразднила отдел Минфина, занимавшийся этими вопросами. При этом «английская тягомотина» продолжается с 2003 года – тогда вопрос был перенесен на период после 2010-го.

И еще об одном члене ЕС – Польше. Еще в середине 2010-го в совете управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) заявили, что Польша пока не готова к переходу на евро. В частности, член совета Гертруда Тумпель-Гугерель отметила, что Польше нужен надежный план бюджетной консолидации, чтобы выполнить Маастрихтские критерии и вступить в еврозону. Так что, «освоение» евровалюты переносится этой страной тоже до 2015 года.

А согласно опросу, проведенному Ipsos по заказу Министерства финансов Польши, противников введения единой европейской валюты в Польше почти на 10% больше, чем сторонников замены злотого. При этом их количество, по сравнению с предыдущим опросом, выросло с 43% до 47%, а количество сторонников уменьшилось на 5% – до 38%. Более того, почти 80% поляков опасаются, что введение евро приведет к росту цен в стране.

Введение единой европейской валюты в Польше является одним из обязательств, которое правительство страны взяло на себя при вступлении в Евросоюз в 2004 году. Между тем, подписанный договор не предусматривает четких временных рамок, когда страна должна это сделать.

Но, несмотря на все перипетии, в первый день 2011 года из ЕС был получен положительный мессидж – Эстония перешла на евро. Разве этот факт не внушает оптимизм…

Основной причиной торможения перехода ряда стран на евро является значительный бюджетный дефицит. Например, в Польше он превышал к концу 2010-го 7% (в Украине, по словам премьер-министра Николая Азарова, он с 15% в 2009 году сократился до 5% в 2010-ом), а согласно Маастрихтским критериям, бюджетная «недостача» должна быть не выше 3% ВВП. Однако в настоящее время более половины стран еврозоны, включая Францию, Грецию, Испанию, Португалию, нарушают это требование (согласно прогнозу, средневзвешенный бюджетный дефицит стран еврозоны по итогам 2010 года составит 6,5% ВВП, в Германии - и 3,7%, в Америке - 9,1% ВВП, а в Великобритании - 13,5%).

***Е́вро (знак валюты — ?, банковский код: EUR) — официальная валюта в 17 странах «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии). Также валюта используется ещё в 9 государствах, 7 из которых — европейские. Таким образом, евро — единая валюта для более чем 320 миллионов европейцев. В декабре 2006 года в наличном обращении было 610 млрд евро, что делало эту валюту обладателем самой высокой суммарной стоимости наличных, циркулирующих во всем мире, опережая по этому показателю доллар США. Евро был представлен мировым финансовым рынкам в качестве расчётной валюты в 1999 году, а 1 января 2002 года были введены в наличное обращение банкноты и монеты. Евро заменил европейскую валютную единицу (ЭКЮ), которая использовалась в европейской валютной системе с 1979 по 1998 год в соотношении 1:1. Евро управляется и администрируется Европейским центральным банком (ЕЦБ), находящимся во Франкфурте, и Европейской системой центральных банков (ЕСЦБ), которая состоит из центральных банков стран-членов еврозоны. Все члены Европейского союза имеют право войти в еврозону, если они удовлетворяют определённым требованиям к кредитно-денежной политике, а для всех новых членов Европейского союза обязательство рано или поздно перейти на евро является непременным условием вступления в союз.

План спасения - ужесточить, наказать, заставить...

Но не стоит забывать о следующем. Именно за время кризиса Европа одобрила беспрецедентные меры по противодействию бюджетному кризису. Одним из главных сторонников ужесточения правил «совместного проживания» выступила именно Германия – страна, которую пытаются выставить «разрушителем» Евросоюза. Она предложила лишать права голоса в Совете ЕС те государства, которые выходят за указанные в Пакте стабильности рамки. Одобренный документ отражает оптимальные нормы государственных бюджетов. Договорившись о способах спасения евро, министры финансов стран ЕС продемонстрировали, что обладают единой политической волей.

Кстати, Германия готова ввести механизмы экономии, несмотря на то, что отмеченные в пакте меры будут означать, в первую очередь, резкое сокращение расходов на социальные нужды. А чем это грозит, свидетельствовали массовые забастовки, в которых последние месяцы 2010 года утопала Европа.

И пусть действия властей непопулярные, но они помогут добиться главного - сохранить еврозону. Поэтому план спасения поддержали все европейские государства. Идея заключается в том, что если страна еврозоны перешагнула допустимый максимум задолженности, она автоматически должна нести наказание.

Между тем, Франция требует политического пространства для контроля госбюджетов. Критика прозвучала также со стороны Испании и Италии.

В свою очередь, Германия не остановилась в вынашивании инициатив. Страна-основной донор Евросоюза предлагает создать европейский монетарный фонд. Этот новый «независимый» институт должен дополнить Европейский центробанк, он в принципе будет очень схож с Международным валютным фондом, от помощи которого зачастую ЕС отказывается. С предложением Германии уже согласились Нидерланды, Финляндия и Ирландия.

Правда, позиция Франции значительно отличается от позиции Германии. Первая предлагает создать своеобразное «экономическое правительство» стран-членов зоны евро, наделенное правом блокировать любое решение национальных правительств, которое могло бы оказать негативное влияние на другие страны зоны евро.

Окончательное решение планируется принять на заседании министров финансов стран-членов ЕС в середине января текущего года.

Кому выгодна кончина евро... А нам?

Судя по всему, нынешний кризис в результате послужит укреплению валютного союза, а не его развалу. И итоги 2010-го нацеливают на оптимизм - курс в 1,31 долл./евро, который выдержала европейская валюта, можно назвать не то что неплохим, а даже достойным. Поэтому хочется отметить, что те, кто спешит похоронить евро, что недавно пытались сделать и с долларом, глубоко ошибаются. Европейские политики и экономисты – профессионалы высочайшего класса, судя по их старанием для благополучия еврозоны, поэтому не будем сеять панику, для нее прецедентов нет.

Как отмечает кандидат экономических наук Александр Охрименко, о крахе евро заговорили уже в первые дни его появления. В условиях кризиса конкуренция доллара и евровалюты реформировалась в войну. «Можно сколько угодно «отрываться» на евро, но факт остается фактом - ни немецкая марка, ни французский франк были не способны конкурировать с долларом. Для стран, которые хотя интегрировать в еврозону или ЕС, евро - «парадные двери» для вхождения в европейскую экономику. При этом не стоит забывать, что проблемы и Греции, и Португалии, и Ирландии - временные, а вот головокружительный рост их экономик после вхождения в зону евро - история на века», - отмечает А.Охрименко.

По его словам, «заинтересованы в жизнестойкости евро и нефтедобывающие страны Азии, как и Венесуэла. Для них важно как можно больше внешней торговли перевести на недолларовые схемы, и в этом случае альтернативы евровалюте нет».

Что касается тех, кто усиленно копает евро могилу, то, по словам А.Охрименко, таковыми являются, в первую очередь, США. Если действительно доля доллара в золотовалютных резервах других стран будет сокращаться, то для Вашингтона возникнет проблема «избытка зеленого». Ни для кого не секрет, что общая масса доллара, находящегося в обращении, рассчитана на мировую экономику, для США ее с излишком.

«Латиноамериканские страны, за исключением нескольких, настолько связаны с США, что все «проигрыши» доллара автоматически влияют на их экономику. А вот экономики африканских стран в основном живут за счет долларовых дотаций и преференций. Потерять их просто бояться.

И еще один суперпротивник - Россия и страны СНГ. Экономика большинства этих государств чрезмерно долларизированна. Переход на евро требует и денежных затрат, и времени, поэтому чем дольше мировой валютой будет доллар, тем спокойнее будет в странах СНГ», - подчеркнул эксперт.

Аналитик АО «Эрсте Банк» Марьян Заблоцкий также считает мало вероятным развал еврозоны. «Потери банков и экономик стран Европы от гипотетической отмены евро значительно превышают все расходы, связанные со спасением отдельных стран. Страны еврозоны и Европейский центробанк будут до последнего поддерживаться кредитами Средиземноморья. В самом худшем случае мы можем говорить о значительной эмиссии евро, что, безусловно, ослабит курс евровалюты», - считает эксперт.

Что касается Украины, то, по словам М.Заблоцкого, «усугубление кризиса в Европе, в первую очередь, отразится на росте импорта, так как он станет дешевле для нашей долларизованной страны. Однако, значительного отрицательного эффекта в целом не будет. Украина зависима в целом от развивающихся стран, где основной валютой расчетов является доллар США».

Так что, дорогие соотечественники, можете спать спокойно на своих матрасах, в которых из-за потери доверия банкам продолжаете хранить от нападок кризиса свои евро. Этой валюте если и предстоит «сыграть в ящик», то в очень далекой перспективе. А на происки некоторых, особенно северных соседей, не обращайте особого внимания. Они уже не первый год из кожи вон лезут, чтобы то угробить доллар, то подлить масла в огонь, тлеющий на территории Европы. «Деревянный» рубль даже пытались предложить в качестве резервной валюты. Но, увы (для них), безрезультатно. Переживать можно только об одном. Согласно прогнозам экспертов, нам предстоит пережить непростой год. Проблем будет выше крыши – и погашение части госдолга, и новые налоговые правила, и пенсионные новации, и земельные реформы, и рост коммунальных тарифов… Конца и края перечню нет - чего только не придумает власть, чтобы исправить финансовое положение... свое.

Нана Черная (УНИАН)