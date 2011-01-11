Совокупный уставный капитал украинских банков вырос до 145,8 млрд. грн.

Совокупный уставный капитал украинских банков в декабре 2010 года увеличился на 3% по сравнению с 2009 годом и составил 145,809 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, собственный капитал банков в прошлом месяце увеличился на 3,6%, или 4,9 млрд. грн., – до 141,7 млрд. грн. и на 1 января 2011 года составил 15% банковских пассивов.

Активы банков за указанный период выросли на 0,1% – до 945,5 млрд. грн. Общие активы сократились на 0,3% – до 1,09 трлн. грн., из которых 69,3% – кредитные операции, 7,2% – вложения в ценные бумаги.

Обязательства банков сократились на 0,5% – до 803,8 млрд. грн. В структуре обязательств банков 33,7%, или 270,7 млрд. грн., составляли средства физических лиц; 21,5%, или 172,8 млрд. грн., – срочные вклады (депозиты) других банков и кредиты от других банков, 17,9%, или 144 млрд. грн., – средства субъектов хозяйствования.

По состоянию на 1 января 2011 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.

Как сообщал УНИАН, решением Комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 22 декабря 2010 года №856 общество с ограниченной ответственностью «Киевский универсальный банк» исключено из Государственного реестра банков в связи с завершением ликвидационной процедуры банка.