Европейская Бизнес Ассоциация позитивно оценивает изменение бизнес-климата в Украине – Фюле

Европейская Бизнес Ассоциация (European Business Association (EBA)) позитивно оценивает изменение бизнес-климата в Украине.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики добрососедства Штефан ФЮЛЕ сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Ш.ФЮЛЕ сообщил, что он встречался с членами Европейской Бизнес Ассоциации в Украине и они в целом позитивно оценили изменения бизнес-климата, которые произошли в Украине за последнее время», – сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, также Ш.ФЮЛЕ подчеркнул, что представители Европейской Бизнес Ассоциации высоко ценят то, что премьер-министр Украины лично встречается с представителями деловых кругов, и рассчитывают на продолжение такого же продуктивного диалога с властью.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация – неприбыльная организация, объединяющая более 750 иностранных и отечественных компаний, работающих на Украине. Европейская Бизнес Ассоциация была создана в 1999 году по инициативе Европейской комиссии.