Инфляция в 2010 году зафиксирована во всех областях Украины

В декабре 2010 года против ноября (кроме Хмельницкой области, где отмечалась дефляция 0,1%) и в целом в 2010 году во всех областях Украины зафиксирована инфляция.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, лидерами роста потребительских цен по итогам декабря 2010 г. стали Днепропетровская и Донецкая области — 1,3%, г. Киев и АР Крым — 1,1%, г. Севастополь — 1,2%.

С начала года (декабрь 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе – на 12,8%, Херсонской области — 10,6%, Одесской и Луганской областях — 10,5%, Донецкой области — 10,3%. Меньше всего цены выросли в Винницкой – 7%, Киевской — 7,9%, Волынской — 8,1%, Черновицкой — 8,2% — областях.

Лидерами роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в декабре стали: г. Севастополь и Донецкая область – 1,8%, АР Крым — 1,6%, Запорожская и Сумская области — 1,5%. Меньше всего цены выросли в Волынской, Житомирской, Черкасской областях — 0,2%. В Хмельницкой области зафиксировано снижение цен — на 0,2%.

Лидерами роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Донецкая — 13,3%, Херсонская — 12,2%, Одесская — 11,8% — области и г. Севастополь — 13,1%.

Алкогольные напитки и табачные изделия в декабре против ноября больше всего подорожали в Донецкой обл. - 2,3%, Киевской обл. - 1,6%, АР Крым — 1,2%, г. Киев — 1,1%. В Ивано-Франковской и Сумской областях цены не изменились, в Харьковской и Житомирской областях зафиксировано снижение цен — на 0,2%.

Лидерами роста цен на алкогольные напитки и табачные изделия в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Херсонская — 27%, Луганская — 26,4%, Запорожская — 25,7% — области и АР Крым — 27,9%.

Цены на одежду и обувь в декабре больше всего выросли в Днепропетровской области — на 0,6%, Херсонской, Луганской, Одесской, Черниговской — 0,4% — областях. В Волынской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях цены не изменились. В Хмельницкой области зафиксировано снижение цен на 0,3%, в АР Крым, Ривненской и Сумской областях — на 0,1%.

Лидерами роста цен на одежду и обувь в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Херсонская и Закарпатская области — 5,3%, Полтавская область — 5,2%, Одесская область — 4,8%. В Кировоградской области зафиксировано снижение цен на 0,1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в декабре к ноябрю больше всего подорожали в Днепропетровской области — 2,1%, Херсонской области — 1,4%, Николаевской области — 1%. Снижение цен зафиксировано только в Ривненской и Ивано-Франковской областях — на 0,1% и 1% соответственно. В Закарпатской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской областях, а также в городах Киев и Севастополь цены не изменились.

Лидерами роста цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Киевская — 18,8%, Сумская — 17,9%, Запорожская— 16,9% - области, а также г. Севастополь — 33,6%.

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в декабре 2010 г. к ноябрю больше всего выросли в Днепропетровской и Луганской областях — 0,7%, Херсонской области — 0,6%. Снижение цен зафиксировано в Винницкой — 0,4%, Хмельницкой — 0,7%, Черновицкой — 0,1% — областях. В Житомирской, Закарпатской, Николаевской областях цены не изменились.

Лидерами роста цен на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Днепропетровская — 3,1%, Одесская — 2,8%, Черниговская— 2,3% — области. Снижение цен по итогам года зафиксировано в Винницкой — 0,6%, Закарпатской — 0,3%, Запорожской — 0,5%, Хмельницкой — 1,2%, Черновицкой — 1,3% — областях.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в декабре стали Тернопольская область — 1%, Запорожская область — 0,8%, Днепропетровская область и г. Киев — 0,6%. Снижение цен зафиксировано в Хмельницкой — 0,4%, Одесской — 0,5%, Закарпатской — 0,2%, Житомирской— 0,1% — областях. В Харьковской области цены не изменились.

Лидерами роста цен на услуги здравоохранения в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Черниговская — 10%, Луганская — 8,9%, Ривненская — 8,6% — области, а также г. Киев — 9,1%. Снижение цен зафиксировано только в Винницкой области — 0,9%.

В декабре к ноябрю во всех областях зафиксирован рост цен на услуги транспорта. Больше всего цены выросли Хмельницкой — 3,2%, Закарпатской — 2,4%, Днепропетровской — 2% - областях, АР Крым — 2%, г. Киев и г. Севастополь — на 2,2% и 3,1% соответственно.

Лидерами роста цен на услуги транспорта в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Черновицкая — 13%, Кировоградская — 9,7%, Хмельницкая — 8,6% — области, а также г. Севастополь — 13%.

Цены на услуги связи в декабре против ноября снизились в 10 областях страны, АР Крым и г. Севастополь, в среднем на 0,1%. Рост цен зафиксирован только в Кировоградской области — 0,1%. В 13 областях и Киеве цены не изменились.

По итогам 2010 года во всех областях Украины зафиксировано снижение цен на услуги связи, самое значительное в Черниговской — 12%, Донецкой — 10,6%, Хмельницкой— 10,4% - областях.

Цены в сфере отдыха и культуры в декабре против ноября больше всего выросли в Херсонской области – 1,8% и г. Киев - 0,7%. Снижение цен зафиксировано в Винницкой — 0,2%, Хмельницкой — 0,7% и Черновицкой — 0,1% - областях, а также в г. Севастополь — 0,2%. В Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской и Черкасской областях цены не изменились.

Лидерами роста цен в сфере отдыха и культуры в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Днепропетровская — 6,8%, Сумская — 5%, Николаевская — 4,5% — области. Снижение цен зафиксировано в Черкасской —и Винницкой областях — 0,1% и 1% соответственно.

Стоимость образования в декабре к ноябрю практически не изменилась. Рост цен зафиксирован в 6 областях и г. Севастополь (на 1,8%). В Сумской области зафиксировано снижение цен на 0,1%. В 18 областях Украины стоимость образования не изменилась.

Лидерами роста стоимости образования в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Днепропетровская — 15,6%, Львовская — 14,9%, Одесская — 14,8% — области.

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в декабре к ноябрю больше всего выросла в Кировоградской области — на 1,1%, в Луганской и Одесской областях и г. Киев — 0,8%. Во Львовской, Николаевской, Хмельницкой областях и г. Севастополь цены не изменились.

Лидерами роста цен на услуги ресторанов и гостиниц в 2010 году (декабрь 2010 года к декабрю 2009 года) стали Черниговская — 11,7%, Луганская — 11,2% и Ривненская — 10,3% — области.