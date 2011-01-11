Дефицит госбюджета Польши в 2010 году оказался на 1 млрд. долларов меньше запланированного

Дефицит государственного бюджета Польши по итогам 2010 года составил около 45 млрд. злотых (примерно 15 млрд. долл.), что на 3,3 млрд. злотых (1 млрд. долл.) меньше заложенного в бюджете 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил министр финансов Яцек РОСТОВСКИЙ.

Министр отметил, что правительство оценивает прошлогодний дефицит бюджета в 7,9% ВВП (в 2009 году дефицит составил 23,8 млрд. злотых, или 7,1% ВВП - УНИАН).

Я.РОСТОВСКИЙ сказал, что власти рассчитывают сократить дефицит бюджета в текущем году почти на треть, а в 2012 году - на 50%, добившись дефицита на уровне 3% ВВП.

Как сообщал УНИАН, Польша в прошлом кризисном году стала единственной из 27 стран Евросоюза, продемонстрировавшей экономический рост, что позволило ей впервые войти в шестерку крупнейших европейских экономик.