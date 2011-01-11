Отрицательное сальдо интервенций НБУ на межбанке в декабре составило 613,1 млрд. долл.

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка Украины на валютном межбанке в декабре 2010 года составило 613,1 млрд. долл. США.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно информации регулятора, за указанный период НБУ купил 23,2 млн. долл. США, продал – 1 млрд. 163,8 млн. долл. Нацбанк также купил в резервы 225,9 млн. евро, 48,5 млн. фунтов стерлингов, 70 млн. швейцарских франков, 80 млн. австралийских долларов.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 25 млрд. 380,1 млн. долл. США.

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составил 5 млрд. 154,5 млн. долл. США. В т.ч.

банки купили у населения 1 млрд. 616,6 млн. долл. США, продали – 3 млрд. 537,9 млн. долл. США.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины в декабре 2010 года выросли на 3%, или 1 млрд. 036,87 млн. долл. США, – до 34,576 млрд. долл.

За январь-декабрь 2010 года международные резервы Нацбанка возросли на 30,45%, или 8,071 млрд. долл. США.

По данным Нацбанка, реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни в ноябре 2010 года вырос на 1% по сравнению с октябрем. В основном это было вызвано изменением динамики номинального эффективного обменного курса гривни, который повысился на 0,9% по причине укрепления гривни к евро. Относительно декабря 2009 года РЭОК гривни повысился на 6,8%. При этом вклад курсовой составляющей в изменение РЭОК гривни был на уровне 3,2%, а ценовой - 3,6%.