Доходы Госбюджета в 2010 году выросли на 14,6%

Общая сумма доходов Государственного бюджета Украины за январь-декабрь 2010 года (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа) составила 240 млрд. 398,0 млн. грн., что на 30 млрд. 697,7 млн. грн., или на 14,6% больше, чем за 2009 год.

Об этом сообщается на сайте Госказначейства Украины.

В январе-декабре 2010 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 207 млрд. 472,7 млн. грн., что на 50 млрд. 918,4 млн. грн., или на 32,5% больше соответствующего показателя 2009 года.

Налоговые поступления в общий фонд Госбюджета за отчетный период составили 170 млрд. 514,5 млн. грн., что на 36 млрд. 734,1 млн. грн., или на 27,5%, больше поступлений за январь-декабрь 2009 года.

Неналоговые поступления в общий фонд Государственного бюджета составили 30 млрд. 229,1 млн. грн., что на 15 млрд. 331,3 млн. грн., или на 102,9%, больше соответствующего показателя января-декабря 2009 года.

В специальный фонд Государственного бюджета за 12 месяцев 2010 года поступило 32 925,3 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения НДС облигациями внутреннего госзайма).

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы запланированы на уровне 252,751 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 210,089 млрд. грн. Расходы госбюджета запланированы на уровне 305,666 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 240,984 млрд. грн.

Дефицит госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.