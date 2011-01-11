Украина по сумме выделенных средств остается вторым заемщиком МВФ

Украина, по данным на 6 января 2011 года, продолжает оставаться вторым по сумме выделенных средств по действующим кредитам stand-by заемщиком Международного валютного фонда (МВФ) с суммой выделенных средств в 9,25 млрд. SDR (14,2 млрд. долл. США) после Румынии (9,8 млрд. SDR).

Соответствующие данные обнародованы на сайте МВФ.

Третьим заемщиком по величине выделенных средств является Греция – 9,13 млрд. SDR.

На 6 января МВФ осуществляет кредитование Украины по кредиту stand-by в объеме 10 млрд. SDR (на 01.01.11 г. 1 SDR = приблизит. 0,65 долл.), который является третьим по объему после выделенных Греции и Румынии.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 г. принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл. Средства могут поступить в Украину после начала проведения пенсионной реформы.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на сумму 15,15 млрд. долл. Срок действия программы составляет 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш данного кредита МВФ в размере 1,89 млрд. долл.

В ноябре 2008 года МВФ принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд. долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд. долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После отставки правительства Юлии ТИМОШЕНКО новое правительство Николая АЗАРОВА по договоренности с МВФ закрыло действующую кредитную линию и начало сотрудничество с Фондом по новой программе.