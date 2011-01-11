Налоговая подтвердила, что единый налог действителен на протяжении всего 2011 года – Томенко

Государственная налоговая администрация Украины подтвердила, что принципы деятельности предпринимателей на едином налоге действительны на протяжении всего 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, вице-спикер получил ответ на свое обращение в налоговую относительно получения физическими лицами-предпринимателями свидетельств плательщиков единого налога на 2011 год.

Н.ТОМЕНКО отметил, что к нему поступали обращения ряда предпринимателей из разных регионов Украины, в которых речь шла об отказе налоговых структур на местах выдавать свидетельства об уплате единого налога на весь календарный год, ограничиваясь лишь первым кварталом.

В то же время Государственная налоговая администрация Украины в своем ответе сообщила, что, в соответствии с подразделом 8 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, принятого 2 декабря 2010 года, с 1 января 2011 года до внесения изменений в раздел XIV Кодекса в части налогообложения субъектов малого предпринимательства применяется Указ Президента Украины от 3 июля 1998 года «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» с изменениями согласно Порядку выдачи Свидетельства об уплате единого налога, утвержденному приказом Государственной налоговой администрации Украины от 29.10.99 и зарегистрированному в Минюсте Украины, Свидетельство об уплате единого налога выдается налоговым органом на календарный год.