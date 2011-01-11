Европейский кризис может привести к росту импорта в Украину – эксперт

Кризис в Европе может привести к росту импорта в Украину, так как он станет дешевле для долларизованной экономики страны. Однако значительного эффекта на экономику Украины в целом иметь не будет, поскольку она зависима в основном от развивающихся стран, где основной валютой расчетов является доллар США.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал аналитик АО «Эрсте Банк» Марьян ЗАБЛОЦКИЙ, комментируя возможность отказа ряда стран от использования евро и влияние европейского кризиса на экономику Украины.

«Потери банков и экономик стран Европы от гипотетической отмены евро значительно превышают все расходы, связанные со спасением отдельных стран. … В самом худшем случае мы можем говорить о значительной эмиссии евро, что, безусловно, ослабит курс евровалюты», - отметил он.

По словам руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB Николая ИВЧЕНКО, пока рано говорить о возможном распаде еврозоны. «Идут процессы покупки еврооблигаций Испании, Португалии со стороны Китая… ЕЦБ покупает еврооблигации еврозоны. Есть силы, которые поддерживают евро», - считает он.

Эксперт отмечает, что на сегодня важным вопросом решения европейского кризиса является выделение денежной помощи Португалии. Португалия, вероятно, станет третьей страной, которая обратится за финансовой помощью к Международному валютному фонду и другим странам еврозоны.

«Наверное, до конца января решится вопрос, будет ли она обращаться за помощью», - сказал он. Лидеры ЕС боятся, что если Португалия вовремя не обратится за помощью, то кризис может перекинуться на Испанию, полагает эксперт.

Сумму помощи оценивают примерно на уровне 70-80 млрд. евро. «Если Португалия вовремя обратится за помощью, то сможет остановить распространение кризиса. Если будут проблемы в Испании, там уже сумма запрашиваемых денег будет раза в три-четыре больше», - говорит Н.ИВЧЕНКО.

Детальнее читайте в публикации «Евро выживет? Несмотря на похоронный прогноз…» на сайте УНИАН-Экономика - http://economics.unian.net/rus/detail/73447