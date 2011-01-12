Органы труда и соцзащиты освобождены от уплаты госпошлины при рассмотрении судебных исков

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины "О внесении изменения в статью 4 Декрета Кабинета Министров "О государственной пошлине" (относительно льгот по уплате государственной пошлины).

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 21 декабря 2010 года.

Законом установлено, что от уплаты государственной пошлины освобождаются органы труда и социальной защиты населения - истцы и ответчики - по искам в суд относительно назначения и выплаты всех видов государственной социальной помощи, компенсаций, выплат и доплат, установленных законодательством Украины.