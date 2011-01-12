Азаров: средства Казначейства в 24 млрд.грн. полностью удовлетворяют текущие потребности

Объем средств Госказначейства по состоянию на 1 января этого года на уровне более 24 млрд. грн. полностью удовлетворяет текущие потребности страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на заседании Кабинета министров.

«Мы стабилизировали национальную экономику и государственные финансы… остаток средств на казначейских счетах на 1 января 2011 года составил больше 24 млрд. грн., что приблизительно в 20 раз больше, чем в прошлом году на 1 января. Такой запас полностью отвечает текущим потребностям государства», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что средства Госказначейства позволили с начала года автоматически выполнять бюджетную роспись.

«Совершаются абсолютно все бюджетные назначения, в частности, в полном объеме финансируются защищенные социальные расходы, дотации пенсионного фонда, субвенции по помощи семьям с детьми и так далее», - сказал глава правительства.

Также он подчеркнул, что у государства есть возможность предоставлять краткосрочные займы регионам.