Азаров заверяет, что в 2011 году Кабмин обеспечит соцвыплаты

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что в 2011 году правительство обеспечит социальные выплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

Премьер отметил, что в 2010 году средний размер заработной платы достиг 2 тыс. 205 грн., а пенсии – 1 тыс. 150 грн.

«Правительство продолжит политику увеличения социальных стандартов и в текущем году», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он заметил, что на протяжении 2011 года прожиточный минимум возрастет до 1004 грн., что по сравнению с 2009 годом больше на 360 грн., или на 34%.

В то же время глава правительства заметил, что в 2011 году минимальная пенсионная выплата будет составлять 766 грн., то есть на 205 грн. больше, чем в 2009.

«Как только экономика будет давать дополнительный ресурс, правительство будет и дальше повышать пенсии», - сказал Н.АЗАРОВ.