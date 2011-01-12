Азаров обещает в этом году погасить долги по зарплатам

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что в 2011 году проблема долгов по зарплатам будет решена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

Глава правительства отметил, что в 2010 году правительство добилось уменьшения долгов по зарплатам на 500 млн. грн. При этом, по словам Н.АЗАРОВА, средняя зарплата увеличилась за год более чем на 20%.

«В 2011 году проблема долгов по заработной плате должна быть снята с повестки дня, ведь преодоление бедности определено Президентом Украины как одна из главных целей», - отметил Н.АЗАРОВ.