Минфин вчера привлек в бюджет от продажи ОВГЗ 168 млн. грн.

Министерство финансов Украины на вчерашнем аукционе, который стал первым в текущем году, привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 167,687 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, от реализации облигаций со сроком погашения 13 июля 2011 года (срок обращения – 182 дня) и доходностью 7% годовых в бюджет удалось привлечь 72,47 млн. грн., со сроком погашения 31 августа 2011 года (срок обращения – 231 день) и доходностью 8% – 95,217 млн. грн.