В этом году есть риск увеличения инфляции - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает риски, которые существуют в Украине относительно роста инфляции в следствие повышения мировых цен на продовольствие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Риски раскручивания инфляционных процессов за счет продолжения общемировой тенденции подорожания продуктов питания для нашей страны выше (чем в других странах – УНИАН), поскольку у нас до сих пор не создана необходимая инфраструктура для хранения переходных запасов и оптовой торговли», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что в прошлом году негативное влияние на инфляцию вызвал именно ажиотажный спрос на продукцию питания. Вместе с тем глава правительства акцентировал, что правительству в 2010 году, несмотря на рост цен на продукты питания на мировом рынке и засуху в Украине, удалось «достойно» отреагировать на ценовой кризис, и осенью скачки цен были остановлены.

«Поэтому посыпать голову пеплом не стоит. Надо делать выводы и быть готовыми к новым вызовам», - сказал премьер-министр.

Он отметил, что организация по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ООН прогнозирует дальнейшее увеличение цен на продовольствие в мире. И причинами этому являются глобальные изменения климата, рост потребления продуктов питания в наиболее населенных странах мира – Индия, Китай, а также структурные расчеты производителей сельхозпродукции и неопределенность на мировых финансовых рынках. Такие факторы невозможно компенсировать за 2-3 года.

«Так что Украина не может рассчитывать на компенсацию рисков на внутреннем рынке, созданных отсталостью нашей агропромышленной отрасли за счет внешних рынков», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики Украины, инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

По информации экспертов, сегодня цены на овощи в Украине превышают европейские. По мнению экспертов, причинами такого положения дел являются невысокая эффективность производства овощей в Украине, а также неразвитость инфраструктуры хранения, транспортировки и сбыта.