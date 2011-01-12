Межбанк: открытие торгов - 7,9640/7,9780 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9640/7,9780 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2619/0,2625, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,3595/10,3790.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3008/1,3010 (вторник – 1,2940/1,2942).

Во вторник, 11 января, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9550/7,9650.