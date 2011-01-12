В Украине средняя пенсия мужчины составляет 1 327 грн., женщины – 827 грн.

Средняя пенсия мужчины в Украине составляет 1 327 грн., женщины – 827 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

По его словам, приблизительно 64% пенсионеров на сегодняшний день – это женщины. «Когда мы посмотрим на среднюю пенсию, то средняя пенсия женщины 827 грн. по Украине, а мужчины – 1 327 грн.», - говорит С.ТИГИПКО.

Министр также отмечает, что количество работающих в стране постоянно снижается: «На сегодняшний день мы имеем 14 млн. 400 тыс. работающих людей». В то же время, количество пенсионеров в Украине остается приблизительно стабильным – на сегодня это 13,7 млн. человек.

С.ТИГИПКО напомнил, что по итогам 2010 года дефицит Пенсионного фонда составит 26,6 млрд. грн. Если будет принята пенсионная реформа, дефицит фонда в 2011 году будет составлять 18 млрд. грн., если нет, то приблизительно 20 млрд. грн., отметил он.