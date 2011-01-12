Эксперт: сегодня может быть положено начало новой фазы нисходящего тренда евро

На среду, 12 января, запланирован аукцион по размещению пяти- и десятилетних облигаций Португалии. Внимание инвесторов будет направлено на то, каким будет спрос на бумаги, а также на размер доходности по облигациям. В случае если аукцион пройдет неудачно, то это может положить начало новой фазе нисходящего тренда европейской валюты. Такое мнение высказали УНИАН в FOREX CLUB в Украине.

По мнению аналитиков компании, поддержка для пары EUR/USD находится у уровня 1.2870, при ее прорыве может быть проверен на прочность уровень 1.2700. Ближайшее сопротивление отмечено в районе 1.30 фигуры.

Британский фунт, скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне по отношению к американскому доллару. Колебания пары GBP/USD, вероятнее всего, будут ограничены уровнями 1.5500—1.5650, подчеркивают аналитики FOREX CLUB в Украине.

Напомним, во вторник, 11 января, португальские лидеры заявили, что финансовая помощь им не потребуется, однако аналитики в большинстве своем полагают, что эта страна, несмотря на все заверения со стороны властей, все-таки должна будет подключиться к совместной программе помощи Евросоюза и Международного валютного фонда.