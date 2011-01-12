Оборонный бюджет не позволит осуществить адекватные шаги по перевооружению ВСУ – эксперты

Игнорирование финансирования потребностей Вооруженных сил Украины в перевооружении привело к тому, что следующее десятилетие государство будет находиться в вакууме обороноспособности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, нынешний оборонный бюджет на уровне 11,3 млрд. грн. не позволит осуществить адекватные шаги по перевооружению Вооруженных сил Украины. Эксперт привел данные Министерства обороны, что на сегодняшний день лишь на ремонт и восстановление техники нужно около 8 млрд. грн.

“При условиях такого финансирования, которое запланировано на 2011 год, нужно пять лет лишь для того, чтобы отремонтировать имеющуюся военную технику. О закупках новой техники вообще речь не идет. А приостановка таких важных проектов, как “Корвет”, модернизация вертолета, резкое торможение с проектом ракетного комплекса “Сапсан” фактически приводит к тому, что на протяжении следующего десятилетия Украина будет находиться в вакууме обороноспособности. То есть, надеяться на армию как на институт сдерживания последующие 10 лет мы не можем”, - заявил В.БАДРАК.

В свою очередь, президент ассоциации “Украинские оборонные технологии” Владимир ГРЕК констатировал, что в этом году по общему фонду оборонного бюджета на развитие вооружения и военной техники ВСУ выделено лишь 350 млн. грн., а соответствующие заключенные контракты Минобороны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса предусматривают финансовые обязательства военного ведомства на сумму около 2 млрд. грн. “То есть на сегодня бюджет предусматривает сумму, которая не удовлетворяет выполнение текущих контрактов. Это будет еще один потерянный год в развитии”, - отметил он.

Эксперт отметил, что никаких кардинальных решений в этой сфере государство не сделало. В.ГРЕК также напомнил, что в прошлом году на вооружение ВСУ пришло лишь десять модернизированных танков и один авиационный тренажер.