Азаров поручил Минфину до конца января утвердить порядок использования госсредств

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов завершить до конца января утверждение порядков использования бюджетных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение он дал министру финансов Федору ЯРОШЕНКО сегодня в ходе заседания Кабинета министров.

«Необходимо ускорить утверждение порядков использования бюджетных средств. Эта работа должна быть завершенная на протяжении текущего месяца. Только так мы обеспечим ритмичное и автоматическое финансирование расходов Государственного бюджета», - заявил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он поручил Минфину, Государственной налоговой и Таможенной службам, а также местным органам власти сконцентрировать усилия на наполнении бюджетов всех уровней. Н.АЗАРОВ отметил, что новые налоговые правила и высокие социальные обязательства государства нуждаются в согласованной и эффективной работе всех органов власти.