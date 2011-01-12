Госбюджет-2010 недовыполнен на 6% - Госказначейство

Доходы Государственного бюджета Украины за 2010 год, по оперативным данным, составили 240,398 млрд. грн., что на 5,7%, или на 14,598 млрд. грн., меньше, чем было запланировано (254,996 млрд. грн.). Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Государственного казначейства Украины.

Данные по доходам предоставлены с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа.

Доходы общего фонда, по сравнению с планом, недовыполнены на 1,3% и составили 207,473 млрд. грн.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы запланированы на уровне 254,996 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 210,091 млрд. грн. Расходы госбюджета запланированы на уровне 307,748 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 240,987 млрд. грн.

Дефицит госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.

Дефицит госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из госбюджета кредитов.

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют Сводный бюджет Украины.