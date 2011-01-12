Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 7,9750-7,9950 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9640/7,9780 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9780/7,9860 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9750/7,9950 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2619/0,2625 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2627/0,2629 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2628/0,2632 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и составил 30,3520 рубля за доллар (-0,2921).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в очень узком диапазоне 1,2965/1,3040 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3595/10,3790 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,3965/10,4130 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились до 10,3460/10,3780 грн./евро.