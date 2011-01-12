ВР не интересуют доходы и расходы высших должностных лиц и их близких

Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно декларирования доходов и расходов высших должностных лиц, уполномоченных на выполнения функций государства и органов местного самоуправления, и их близких лиц)”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 118 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось ввести специальную систему декларирования доходов и расходов высших должностных лиц, уполномоченных на выполнения функций государства и органов местного самоуправления, и их близких лиц.

Согласно документу, декларированию подлежат все расходы на оплату товаров, работ и услуг, если фактическая или рыночная стоимость отдельного товара, работы и услуги превышает 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, независимо от количества заключенных правочинов для получения соответствующего товара, работы и услуги, а также независимо от предоставленных продавцом (исполнителем) рассрочек, отсрочек или скидок. К расходам на приобретение товаров приравнивается получение товаров на бесплатной или платной основе в пользование (аренду, найм, ссуду и т.п.).