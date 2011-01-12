Янукович обещает японцам использовать средства Киотского протокола по назначению
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заверил японскую общественность, что средства, полученные Украиной от продажи квот на выбросы парниковых газов по Киотскому протоколу, будут использованы по назначению.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в интервью представителям ведущих японских СМИ.
Отвечая, в частности, на вопрос о нецелевом использовании средств, полученных Украиной по Киотскому протоколу экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО, глава государства отметил: “Действительно, к сожалению, предыдущее правительство использовало часть этих средств не по назначению. Поєтому новому правительству была поставлена четкая задача: эти средства восстановить. И нынешнее правительство приняло непростое в условиях продолжающегося финансового кризиса решение о выделении средств из общего фонда государственного бюджета Украины, за счет других чувствительных статей расходной части, с целью восстановления полученного от Японии финансового ресурса”.
Как отметил Президент, “до 20 мая 2010 года наше правительство сделало все, чтобы эти деньги были в распоряжении Национального агентства экологических инвестиций. Мы сделали это, навредив, повторяю, другим программам. Но у нас не было другого пути. Имидж Украины не должен страдать из-за легкомысленности прежних чиновников, которые так безответственно обошлись с этими средствами”, - объяснил ситуацию В.ЯНУКОВИЧ.
Справка УНИАН. Пресс-служба ГПУ сообщила, что 30 декабря 2010 года Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекших тяжелые последствия).
24 декабря генеральный прокурор Виктор ПШОНКА заявил, что ГПУ обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в нецелевом использовании 180 и 200 млн. евро, полученных Украиной от продажи квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.