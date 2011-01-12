Президент подписал закон о внесении изменений в закон о Таможенном тарифе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Таможенном тарифе Украины».

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Верховная Рада приняла в целом Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Таможенном тарифе Украины”.

Основной целью закона является приведение товарной номенклатуры в соответствие с требованиями ГС-2007 во исполнение международных обязательств, взятых в рамках Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодировки товаров, к которой присоединилась Украина.

Кроме того, законом предусмотрена адаптация статистической системы Украины к международным методам, стандартам и классификации; стандартизация внешнеторговой документации; устранение разногласий в версиях систем украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности Украины и стран – торговых партнеров.

Закон также предусматривает ускорение и упрощение процедуры таможенного оформления товаров во время осуществления внешнеторговых операций; приведение ставок ввозной пошлины на продукцию и товары в соответствие с уровнем, определенным Графиком тарифных обязательств Украины перед Всемирной торговой организацией по товарам на 2011 год в рамках Протокола о вступлении Украины в ВТО.