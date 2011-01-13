Экономика Гонконга в 17-ый раз подряд признана самой свободной в мире

10:23, 13 января 2011
Финансы
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Экономика Гонконга в 17-ый раз подряд признана самой свободной в мире согласно исследованию вашингтонского центра Heritage Foundation.

Гонконг получил 89,7 баллов из 100 по «индексу экономической свободы», при среднем уровне по миру в 59,7 баллов.

В исследовании приняли участие 183 страны, передает Reuters.

«Гонконг является одним из самых конкурентоспособных финансовых и бизнес центров и продемонстрировал высокий уровень эластичности экономики во время мирового финансового кризиса», - говорится в отчете.

Место США в рейтинге понизилось с 8 на 9, Великобритании с 11 на 16 год из-за доли участия политики в экономических беспорядках.

Северная Корея занимает 179 место с «индексом экономической свободы» в 1 балл. У Зимбабве 178 место с индексом в 22,1 балл. Афганистан, Ирак, Лихтенштейн и Судан в список не вошли.

Россия находится на 143 месте.

Первая десятка стран с наивысшим уровнем экономической свободы выглядит следующим образом:

1. Гонконг 89.7

2. Сингапур 87.2

3. Австралия 82.5

4. Новая Зеландия 82.3

5. Швейцария 81.9

6. Канада 80.8

7. Ирландия 78.7

8. Дания 78.6

9. США 77.8

10. Бахрейн 77.7.

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