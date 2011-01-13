Кабмин активизирует работу с банками по инвестпроектам – Клюев

Кабинет министров намерен активизировать работу с банковским сектором для улучшения условий кредитования перспективных и важных для страны инвестиционных проектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ во время представления руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава КАСЬКИВА.

Он напомнил, что по оценкам правительства, в 2011 году в экономику Украины будет привлечено свыше 100 млрд. грн. инвестиционных средств. Поэтому перед агентством стоят важные и масштабные задания.

Уже в ближайшее время должна быть подготовлена программа инвестиционно-инновационной деятельности на текущий год.

А.КЛЮЕВ отметил, что правительство будет сотрудничать со всеми крупными налогоплательщиками, которых сегодня насчитывается около 1200 и которые создают до 90% национального ВВП, поскольку государственные инвестиционные программы должны учитывать инвестиционные планы крупных компаний.

В результате, подчеркнул А.КЛЮЕВ, в стране должна быть построена эффективная модель государственно-частного партнерства, которая не только позволит ускорить экономический рост, но и провести в ближайшие годы эффективную модернизацию промышленности.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владислава КАСЬКИВА председателем Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, которое было создано в декабре на базе Госагентства по инвестициям и развитию и Госагентства по управлению национальными проектами.