Фюле проинформировали о бизнес-климате в Украине

Представители Европейской Бизнес Ассоциации проинформировали комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана ФЮЛЕ о проблемах ведения бизнеса в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации.

В частности, представители ЕБА во время встречи с Ш.ФЮЛЕ очертили основные аспекты бизнес-климата, презентовали новый уровень Индекса Инвестиционной Привлекательности Украины, и в частности остановились на 7 основных проблемных вопросах для ведения бизнеса в Украине, в решении которых не произошло значительных изменений.

Среди этих вопросов: коррупция, система судопроизводства, земельная система, возмещение НДС, валютное регулирование, таможенное регулирование, технические барьеры в торговле и необходимость постоянного конструктивного диалога власти и бизнес-сообщества.

Во время встречи с Ш.ФЮЛЕ представители ЕБА также отметили слабую систему соблюдения введения украинских законов, что приводит к значительным практическим проблемам.

В свою очередь Ш.ФЮЛЕ подтвердил свою готовность сотрудничать с Европейской Бизнес Ассоциацией по многим экономическим вопросам.

Как сообщал УНИАН, комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ находился с визитом в Украине 10-11 января.

После его встречи 11 января с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ пресс-секретарь главы правительства сообщил, что в разговоре с М.АЗАРОВИМ Ш.ФЮЛЕ отметил, что Европейская Бизнес Ассоциация положительно оценивает изменение бизнес-климата в Украине.

«Ш.ФЮЛЕ сообщил, что он встречался с членами Европейской Бизнес Ассоциации в Украине, и они в целом положительно оценили изменения бизнес-климата, которые произошли в Украине за последнее время», – сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.

По его словам, также Ш.ФЮЛЕ отметил, что представители Европейской Бизнес Ассоциации высоко ценят то, что премьер-министр Украины лично встречается с представителями деловых кругов, и рассчитывают на продолжение такого же производительного диалога с властью.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация (European Business Association (EBA)) – неприбыльная организация, объединяющая более 750 иностранных и отечественных компаний, которые работают в Украине. Европейская Бизнес Ассоциация была создана в 1999 году по инициативе Европейской комиссии.