Эксперт: евро может утвердиться на фоне новостей их Европы

В четверг, 13 января, рынок ожидает достаточно большое количество новостей. В первую очередь, участникам торгов стоит обратить внимание на новости из Великобритании - изменение объёма промышленного производства и чуть позже решение по основной процентной ставке Банка Англии. Если прогнозные значения оправдаются, то можно ожидать продолжения роста фунта стерлингов. ОБ этом сообщили УНИАН в FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики компании, на курс евро повлияют решение ЕЦБ по основной процентной ставке и выступление Жан-Клода Трише на ежемесячной пресс-конференции.

Одновременно с выступлением главы ЕЦБ, в США будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособия по безработице.

Анатики компании отмечают, что в целом стоит ожидать усиления единой европейской валюты по отношению к доллару.

Кроме того, в американскую сессию запланировано выступление Бена Бернанке на заседании Федеральной корпорации страхования банковских депозитов по вопросам кредитования малого бизнеса, что может оказать дополнительную поддержку доллару, подчеркивают в FOREX CLUB в Украине.