Межбанк: к 12.00 евро ушел вверх, доллар упал

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9670/7,9820 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9620/7,9705 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2645/0,2650 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2645/0,2648 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 30,1102 рубля за доллар (-0,2418).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3127/1,3129 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4555/10,4780 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,4685/10,4860 грн./евро.