НБУ: правила системы WebMoney Transfer не прошли процедуру согласования

Национальный банк Украины обращает внимание банков и финансовых учреждений на то, что правила системы WebMoney Transfer не были согласованы с НБУ.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

В сообщении указывается, что общие принципы функционирования платежных систем в Украине определены Законом Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине». Статьей 9 Закона установлено, что правила внутригосударственной и международной платежной системы, созданной резидентом, должны быть согласованы платежной организацией этой системы с НБУ. Порядок согласования правил платежных систем определен Положением о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 25.09.2007 г. №348. Согласно Положению платежная организация обязана согласовать правила платежной системы с Национальным банком Украины до начала предоставления услуг соответствующей системы. Деятельность, связанная с выпуском электронных денег в Украине, регулируется Положением об электронных деньгах в Украине, утвержденным постановлением Правления НБУ от 04.11.2010 г. №481, согласно которому выпуск электронных денег в Украине имеют право осуществлять банки, которые согласовали с Национальным банком Украины правила системы электронных денег.

По состоянию на 1 января 2011 года Национальный банк Украины согласовал правила 8 платежных систем, созданных банками, и 5 платежных систем, созданных небанковскими учреждениями.

«Правила системы WebMoney Transfer не были согласованы Национальным банком Украины. На запрос Национального банка Украины относительно сотрудничества банков с компанией WebMoney Transfer ни один из банков не сообщил о сотрудничестве с компанией WebMoney Transfer»Ю, - отмечается в сообщении НБУ.

В то же время Нацбанк со ссылкой на публикации в СМИ отметил, что заместитель директора компании WebMoney Transfer по работе с финансовыми учреждениями сообщил, что компания WebMoney Transfer в своей деятельности опирается на банковскую инфраструктуру.

«Рекомендуем банкам и небанковским финансовым учреждениям Украины учитывать вышеизложенную информацию и информировать своих клиентов о том, что для безопасности осуществления расчетов следует пользоваться услугами тех платежных систем, которые согласовали правила в Национальном банке Украины», - говорится в сообщении НБУ.