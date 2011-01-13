Курс валютной пары доллар/гривня может стать более волатильным - эксперт

Курс валютной пары доллар/гривня может стать более волатильным, считает руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай ИВЧЕНКО.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

По мнению эксперта, спрос на наличную иностранную валюту в январе-феврале будет оставаться на высоком уровне, а НБУ, вероятно, будет поддерживать стоимость гривни за счет своих резервов.

Также Н.ИВЧЕНКО считает, что повышение стоимости доллара США в Украине связано с некоторым ухудшением состояния текущего и финансового счета платежного баланса на фоне замедления темпов роста мировой экономики. Также неопределенности на рынке добавляют назначение нового руководства НБУ и изменения в законодательстве, касающегося проведения наличных валютных операций.

Кроме того, эксперт сообщил, что увеличение спроса на наличную иностранную валюту в декабре в первую очередь связано с подорожанием наличного доллара в середине месяца на 0,5% до 8,02 грн. на фоне роста объема покупки безналичной валюты со стороны импортеров, стабильностью евро и повышением девальвационных настроений в обществе. Так, объем покупки населением иностранной валюты в прошлом месяце по сравнению с ноябрем вырос на 11,6% до 3,5379 млрд. долларов, объем продажи – на 12,09% до 1,9213 млрд. долларов. Чистое сальдо покупок наличной иностранной валюты за аналогичный период увеличилось на 11,2% до 1,9213 млрд. долларов.