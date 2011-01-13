ОЭСР призывает Украину реализовать антикоррупционные заявления

Украина достигла небольшого прогресса в борьбе с коррупцией в течение последних 4 лет, несмотря на постоянные заявления лидеров страны о намерении предпринимать действия.

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Украина должна срочно ввести в действие антикоррупционные законы для выполнения своих международных обязательств и продемонстрировать большую политическую волю в борьбе с коррупцией», - отмечается в документе.

Организация, в частности, рекомендует Украине принять фундаментальное антикоррупционное законодательство, усилить ответственность государственных учреждений за борьбу с коррупцией и создать специальный орган по расследованию коррупционных действий со специальными прокурорами.

Кроме того, список рекомендаций включает в себя реформирование законодательства о государственной службе и конфликте интересов, пересмотр системы контроля за финансированием политических партий для обеспечения прозрачности такого финансирования, дальнейшее развитие общественного диалога, в частности, с бизнесом для борьбы с коррупцией.

В докладе также отмечается, как позитив, принятие Украиной нового закона о государственных закупках, а также закона о судоустройстве, улучшающего гарантии независимости и беспристрастности судебной системы.

ОЭСР оценил усилия Украины в борьбе с коррупцией в рамках Инициативы относительно Восточной Европы и Центральной Азии, носящей название Стамбульский антикоррупционный план действий.

Эта инициатива стартовала в 2003 году для поддержки антикоррупционных реформ в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Украине и Узбекистане.