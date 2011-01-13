Грищенко приглашает катарский бизнес смелее выходить на украинский рынок

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО приглашает представителей катарского бизнеса смелее выходить на украинский рынок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом он сказал сегодня в городе Доха во время встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Хамадом бин Джасимом бин Джабером Аль ТАНИ.

Стороны обсудили пути интенсификации политического диалога, в том числе на самом высоком уровне между странами.

Министр иностранных дел Украины передал письмо-приглашение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, адресованное Эмиру Катара Х.Аль ТАНИ посетить Украину с официальным визитом.

С целью развития договорно-правовой базы между странами стороны договорились ускорить подготовку к подписанию ряда двусторонних документов, в частности, соглашений о предотвращении двойного налогообложения, поощрении и взаимной защите инвестиций, воздушном сообщении, а также о сотрудничестве в сфере образования и науки. Особое внимание было уделено обсуждению вопроса либерализации визового режима между двумя странами.

В ходе встречи К.ГРИЩЕНКО отметил необходимость активизации торгово-экономического сотрудничества и углубления инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Он пригласил представителей катарского бизнеса смелее выходить на украинский рынок и воспользоваться благоприятными возможностями инвестировать в наиболее привлекательные сферы экономики.

Премьер-министр Катара подтвердил заинтересованность катарской стороны к взаимному сотрудничеству с Украиной, в первую очередь, в отрасли энергетики, сельского хозяйства, телекоммуникаций, а также в сфере высоких технологий.

К.ГРИЩЕНКО поздравил премьер-министра Катара с победой заявки Катара на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году, а также пригласил к сотрудничеству с нашим государством в проведении Евро-2012.