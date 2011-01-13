ВР планирует отменить требование об перестраховании только в странах - членах ВТО

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в статью 2 Закона Украины „О страховании”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 259 народных депутатов из 432, зарегистрированных в сессионном зале.

Предлагается дополнить пункт 1 части 12 статьи 2 закона о страховании предложением такого содержания: «При осуществлении перестрахования условие относительно членства государства, в котором зарегистрирован страховщик-нерезидент, во Всемирной торговой организации, не применяется», – для обеспечения возможности перестрахования в странах – не членах ВТО, в том числе и в Российской Федерации.

Предлагается установить, что страховщик-нерезидент не может быть зарегистрированным в стране, которая принадлежит к перечню офшорных зон, в соответствии с действующим законодательством Украины.