В Украине денежная масса увеличилась на 23%

Денежная масса в Украине в 2010 году увеличилась на 22,8% (за декабрь – на 4,2%) и на 1 января 2011 года составила 598,4 млрд. грн., монетарная база – на 15,8% (за декабрь – на 4,6%), до 225,7 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, основными принципами денежно-кредитной политики на 2010 год (приняты Советом Нацбанка 10 сентября 2009 года) был предусмотрен темп роста монетарной базы на уровне 9-13%.

По данным НБУ, общий объем депозитов за 2010 год увеличился на 26,4% (в декабре – на 3,7%) – до 414,2 млрд. грн. Рост депозитов физических лиц составил 28,5%, в т.ч. в декабре – 3%, до 271,7 млрд. грн., юридических лиц – на 22,5%, в т.ч. в декабре – на 5,1%, до 142,5 млрд. грн.

Объем наличности вне банков за прошлый год увеличился на 16,5% (в декабре – на 5,6%) – до 183 млрд. грн.

НБУ отмечает, что ускорение темпов расширения денежной массы в декабре обусловлено высокими темпами роста депозитов и наличности вне банков.

На динамику монетарной базы в последний месяц 2010 года существенно повлияли бюджетные факторы – объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины на протяжении декабря уменьшился на 74,9% – до 2,7 млрд. грн.

Объем операций НБУ по мобилизации средств банков через размещение депозитных сертификатов за 2010 год (учитывая операции обратного репо) составил 248,1 млрд. грн., в т.ч. в декабре – 11,2 млрд. грн.

Объем средств на корреспондентских счетах банков в декабре уменьшился на 3,8%, с начала года – на 3,9%, до 16,7 млрд. грн.

Объем обязательных резервов, сформированных банками в декабре прошлого года, составил 12,4 млрд. грн. Из них по состоянию на 1 января 2011 года на отдельный счет в Национальном банке Украины перечислено 7,7 млрд. грн.

В НБУ считают, что уровень корсчетов банков «был достаточным для обеспечения банками своевременного осуществления текущих операций и кредитной поддержки процессов экономического развития».

Кроме того, регулятор заявляет об отсутствии у банков проблем с ликвидностью, свидетельством чего является их низкий спрос на кредиты Нацбанка. В 2010 году объем операций по рефинансированию составил 5,2 млрд. грн., в том числе в декабре – 409,4 млн. грн.

За 2010 год общий объем кредитных вложений увеличился на 1% (в декабре – уменьшился на 0,3%) – до 724,6 млрд. грн.

«В то же время, оценивая кредитную активность банков как в декабре, так и в целом за 2010 год, следует обратить внимание на то, что уменьшение объема кредитных вложений произошло за счет уменьшения кредитов, предоставленных физическим лицам (в декабре – на 2,4%, за год – на 13,1%), а кредиты, предоставленные юридическим лицам, увеличились на 0,5% и 7,9% соответственно», – говорится в сообщении Нацбанка.