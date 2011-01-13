В 2011 году в экономику Украины будет инвестировано более 100 млрд. грн. - Клюев

По оценкам правительства, в 2011 году в экономику Украины будет привлечено более 100 млрд. грн. инвестиционных средств.

Как сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ во время официального представления нового руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава КАСЬКИВА.

По словам А.КЛЮЕВА, перед укрупненным агентством, которое было создано на базе Госагентства по инвестициям и развитию и Госагентства по управлению национальными проектами, стоят важные и масштабные задачи.

Он напомнил, что во исполнение поручений Президента и премьер-министра Украины, уже в ближайшее время должна быть подготовлена программа инвестиционно-инновационной деятельности на текущий год.

По словам А.КЛЮЕВА, правительство будет сотрудничать со всеми крупными налогоплательщиками, которых сегодня насчитывается около 1 200.

«Они создают до 90% национального ВВП, и государственные инвестиционные программы должны учитывать инвестиционные планы крупных компаний», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также сообщил, что в планах Кабмина - активная работа с банковским сектором для улучшения условий кредитования перспективных и важных для страны инвестиционных проектов.