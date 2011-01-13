Снижение объемов кредитования в декабре НБУ объясняет ростом доходов населения

Снижение объемов кредитования физических лиц банками в декабре 2010 года Национальный банк Украины (НБУ) объясняет тенденцией к росту доходов населения в течение года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данный Нацбанка, общий объем кредитных вложений в декабре 2010 г. уменьшился на 0,3% (по сравнению с ростом на 0,3% в ноябре). До этого на протяжении 6 месяцев подряд наблюдалась тенденция к постепенному росту данного показателя. В целом за 2010 год общий объем кредитных вложений увеличился на 1% - до 724,6 млрд. грн.

При этом НБУ отмечает, что, оценивая кредитную активность банков как в декабре, так и в целом за 2010 год, следует обратить внимание на то, что уменьшение объема кредитных вложений произошло за счет уменьшения кредитов, предоставленных физическим лицам (на 2,4% - в декабре и 13,1% - за год), а кредиты, предоставленные юридическим лицам, увеличились на 0,5% и 7,9% соответственно.

«Существенное снижение объемов кредитования населения (декабрьский показатель падения был самым значительным по сравнению с предыдущими месяцами 2010 года) объясняется тенденцией к росту доходов населения в течение года и значительными доходами, полученными гражданами накануне новогодних праздников, что объективно уменьшило спрос на кредиты», - говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что спрос на кредиты со стороны предприятий реального сектора сдерживался за счет улучшения показателей прибыльности предприятий, получения средств от реализации ОВГЗ-НДС, а также традиционного снижения деловой активности в конце года.