Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 7,9550-7,9590 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9670/7,9820 грн./долл., к 12:00 цены упали – 7,9620/7,9705 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9550/7,9590 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2645/0,2650 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2645/0,2648 грн./рубль. К закрытию цены снизились – 0,2640/0,2643 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,1185 рублей за доллар (-0,2335).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3127/1,3129 долл./евро, а к 15:00 выросли до 1,3190/1,3192 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4555/10,4780 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,4685/10,4860 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4735/10,4850 грн./евро.