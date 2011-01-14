Налоговики в 2010 г. перечислили в госбюджет 100,5 млрд. грн. - 101,5% плана

В 2010 году сумма поступлений в общий фонд Госбюджета, контролируемых Государственной налоговой службой Украины (ГНСУ), составила 100,5 млрд. грн., что составляет 101,5% от плана.

Как говорится в сообщении пресс-службы ГНС, переданном УНИАН, об этом шла речь 13 января во время расширенного оперативного совещания в ГНС.

В местные бюджеты перечислено почти 68,8 млрд. грн., что на 8,6 млрд. грн. превышает поступления в 2009 году.

В 2010 году налогоплательщикам возмещено более 24,2 млрд. грн. налога на добавленную стоимость (НДС).

На 2011 год план поступлений в общий фонд Госбюджета составляет 169,7 млрд. грн., что более чем на треть превышает уровень 2010 года.

По словам первого заместителя председателя Госналогслужбы – начальника налоговой милиции Андрея ГОЛОВАЧА, в прошлом году налоговой милицией выявлено более 4,5 тыс. преступлений в сфере налогообложения, 3,8 тыс. из которых – тяжелые, 1944 – факты уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В 2010 году было предупреждено незаконное возмещение НДС на сумму 7,7 млрд. грн. Налоговая милиция в прошлом году выявила 172 конвертационных центра.

Следствием деятельности налоговой милиции в 2010 году стало поступление в бюджет средств на сумму 4,4 млрд. грн.